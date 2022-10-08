شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بوليوود أنيل كابور يزور الأهرامات مع زوجته: يدا بيد نصنع الذكريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، على زيارة منطقة آثار أهرامات الجيزة وأبو الهول برفقة زوجته سونيتا كابور، اليوم الجمعة، مبديا إعجابه بحضارة مصر الفرعونية، ومتغزلا في زوجته وأنهما دائما ما يصنعان الذكريات في كل مكان يذهبان إليه.

ونشر كابور، صور زيارته للأهرامات عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "يدا بيد نصنع الذكريات في كل مكان نذهب إليه".





وسبق وأكد نجم بوليوود الشهير أنيل كابور، إن صناعة السينما الهندية نجحت في تحقيق توازن بين السينما القائمة على المحتوى والسينما التجارية، مشيرا إلى أنه إذا كانت قصة العمل جيدة، فبالتأكيد سيحصد حب جمهور، فالأفلام ذات المحتوى الجيد تحقق أرباحا جيدة فى شباك التذاكر، وذلك لأن الجمهور تطور أكثر من أى وقت مضى.

يذكر أن أنيل كابور قدم عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: "Karobaar: The Business of Love" و"Om Jai Jagadish" و"Chocolate: Deep Dark Secrets" و"Salaam-E-Ishq" و"Slumdog Millionaire" و"Shootout at Wadala"، وغيرهم.







