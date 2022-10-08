شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قابيل: عادل إمام هو الصورة الحقيقية للشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمود قابيل ضيفا علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، وذلك خلال حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 38 و قال: "حان الوقت لتكريم الكوميديا في مصر لأنها جزء من طبيعة الشعب المصري لأننا شعب نحب النكت و نحب الابتسام، ولدينا قمم مثل الأستاذ نجيب الريحاني ، الأستاذ عبدالسلام النابلسي ، الأستاذ القصري ، الأستاذ حسن فايق و أجيال وراء اجيال "،واضاف أننا حاليا لدينا الأستاذ عادل إمام و الأستاذ هنيدي.

وبحديثه عن الأستاذ عادل إمام قال: "هو الصورة الحقيقة للشعب المصري الضاحك الباكي ، فهو قدم أعمال كوميدية عديدة و رغم دخوله في الدراما إلا أنك تستطيع رؤية النظرة الكوميدية في عنيه"، و تحدث النجم عن الفنان الراحل سمير غانم مشيرا أنه كان صديق له،مشيرا أنه قد ذهب لمشاهدة مسرحية طبيخ الملايكة من بطولة النجم سمير غانم و النجم الضيف أحمد و النجم جورج.

مشددا على عدم التقليل من هذه الأعمال الكوميدية لأنها دراما أيضاً، و عبر النجم محمود قابيل عن شكره للأستاذ أمير أباظة لقيامه بهذه المبادرة و الأستاذ عمرو فهمي لإعداده للبوستر الرسمي للمهرجان و الذي ضم عملاقة الكوميديا مضيفا "نحن نتشرف بهذه الأعمال و تدل على دليل الرقي الفني".

يشارك النجم قابيل في عمله القادم "ما بعد الجنون" النجم محمود حميدة، و الفيلم من إخراج عادل أديب ويشارك في البطولة كل من وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.