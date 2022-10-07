نادين الراسي تكشف عن عدم مشاركتها في جنّاز الاربعين لشقيقها جورج الراسي لهذا السبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 11:47 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن عدم تمكنها من المشاركة قداس الأربعين لشقيقها الراحل الفنان جورج الراسي بسبب اصابتها بفيروس كورونا قبل يومين بعدما خالطت أحد المصابين، وبدأت عوارض كورونا تظهر عليها.

وكتبت نادين الراسي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “اليوم ٤٠ وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتأتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟”.

وتابعت “بكرا جنّازك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!!بحبك لآخر نفس فيني يا وجع العمر يا خَيّي”.