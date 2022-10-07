اليسا تثير الجدل بوصفها الامة “التي تحارب الفقر بالدعاء” بالميتة!

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 11:47 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية اليسا الجدل بين متابعيها على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقادها لاستعمال الدين لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية.

وقالت اليسا في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “إن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوى وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه”.

وقد اثارت تغريدة اليسا الجدل بين متابعيها بين مؤيد ومعارض حيث جاء في التعليقات “خطأ جدا..كيف الامة التي تحارب الفقر بالدعاء هي أمة ميتة؟ الدعاء إكسير الحياة لولا الدعاء لهلكنا تخيّلي حياتك بدون (دعاء) ! وبدون (تضرع ومناجاة لله)! كيف ممكن الحياة تكون، بل كيف ستكون قلوبنا؟ كيف نقاوم وننهض، كيف نستطِبُّ ونستشفي؟”

بينما نصحها اخر بالابتعاد عن مثل هذه التغريدات كاتبا: “نصيحة من العبد الفقير دائما لا تعممي ولا تجعلي نفسك عرضة للقيل والقال وخير الكلام رب العالمين في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تهتدون وكل ما في هذا الكون لا يمثل الإسلام من كل النواحي وانما يمثل نفسه فقط”.