شكرا لقرائتكم خبر عن النيجاتيف ضاع.. سعيد حامد يكشف أزمة واجهته بـ"همام فى أمستردام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد، والذى تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، وعرض فى بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وتحدث سعيد حامد عن كواليس فيلم "همام فى أمستردام" وقال باكيا، "المنتج محمد العدل قال إن الفيلم سيسافر إلى براج، وقررت أن لا أسافر مع الفريق وفوجئت حينما وصلوا بأن نيجاتيف الفيلم لم يصل، وكلمنى خالد حماد وقال لى "النيجاتيف ضاع" وفضلنا جميعا لمدة 48 ساعة فى حالة صعبة، وعرفنا إن الشنط ذهبت إلى أمريكا بالخطأ، وكان هذا الفيلم السبب فى نقلة الصوت فى السينمات القديمة".

وحرص المنتج محمد العدل على إلقاء كلمة قال فيها، "حينما ذهبت لنعمل سويا فى صعيدي فى الجامعة الأمريكية، ذهبت لأشاهد فيلم الحب فى التلاجة وانبهرت وقاسينا فى فيلم همام في أمستردام، وعملنا طفرة في السينما بسبب صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشكر مهرجان الإسكندرية على تكريمه له.

وقال سعيد حامد، "كل الموجودين فى القاعة أصدقاء كفاح، خاصة محمد العدل، بداية من صعيدي فى الجامعة الأمريكية وكملناها حتى همام فى أمستردام".

وأضاف سعيد، "لم أكن أعرف الفرق بين الصوت المونو والإستريو، وكان لي فيلم في البداية خرج بدون صوت بسبب عدم إدراكي لمشاكل الصوت والسينمات أيضا كان بها مشكلة.

وتابع، "قررت أن أعرف أسرار الصوت وذهبت لمكتب يوسف شاهين لأسأل عن كيفية تحقيق ذلك وقالوا لي إن هناك دورة في فرنسا ولكن تكلفتها أعلى من كل أعمالي.

واستكمل حديثه قائلا، "في فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية قررت أن أقدم فيلما يتحدث عنه كل الناس، وتكلفة إنتاج الفيلم كاملا بلغت نحو 950 الف جنيه حسب معلوماتي وحققنا 27 مليون جنيه".



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