شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز بندوة تكريم محمد عبد العزيز: تعلمت منه التعامل مع الكوميدية بجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمر عبد العزيز ، خلال ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز بفاعليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط دورة النجم " محمود حميدة " محمد علمني شيء مهم جدا وهو أن أتعامل مع الكوميديا بجدية شديدة ، وهذا يعتبر أهم الدروس التي تعلمتها وأن السينما الكوميدية لابد أن تحمل قضايا هامة أكثر من الأفلام الأخري .

ومن جانبه قالت المخرجة هالة خليل : كنت من المحظوظين الذين تعلموا علي يد المخرج الكبير محمد عبد العزيز ،، ورديلي مادة " مساعد مخرج " وكانت من اهم المواد ، كان دائما يدعمني و هو يعطي ولا ينتظر منك اجابة ، وكان به ميزة جميلة ، فهو كان من الأساتذة الابوية ليس لديه " الإيجو " الذي كنا نعاني منه مع الكثير من الأساتذه ، لا يمكن أن يغير من أحد أبناءه .

وتابعت خليل : أتذكر عندما ذهبنا لمهرجان أسوان وكان يعرض لي فيلم " نواره " طلبت منه أن يشاهد الفيلم ورحب جدا وبالفعل ذهب معي لمشاهدته وكانت السينما سيئة جدا والصوت به العديد من المشاكل ولكنه شاهد الفيلم كاملاً ، ولم يعلق علي أي سلبية كان منشغل بالفيلم والدعم والحب والعطاء ، فأنا محبه لانسانيته بقدر محبتي لفنه.

وشهدت ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، ويديرها الناقد الأمبر أباظة، وذلك بحضور محمود حميدة ، سلوي خطاب، الناقد طارق الشناوي، المخرج هاني لاشين، الاعلامي امام عمر، الناقدة ماجدة موريس، سلوي محمد علي، المخرجة هالة خليل، والمخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، سمير فرج مدير التصوير، المخرج محمد عبد العزيز .