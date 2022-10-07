شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة فى ندوة تكريم محمد عبد العزيز: عدّل سلوكى بالمجتمع السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمود حميدة، فى ندوة تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بالدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، "تحية كبيرة للأستاذ المخرج محمد عبدالعزيز، لحظة تاريخية أن يوافق تكريم الأستاذ فى هذه الدورة التى تحمل اسمى".

وأضاف حميدى، "محمد عبد العزيز، بخلاف أنه مخرج كبير، فهو معلم كبيرأيضاً، اختبروه فى قاعة الدرس، فاختبروه كذلك فى الحياة، لم يحدث أن تعاملت معه فى صناعة فيلم ولكنه طيلة الوقت يرانى ويرى مسيرتي، ولو تقابلنا أجده يقول لى ملحوظة هذه الملحوظة هى التى عدلت سلوكى، محمد عبد العزيز هو معلم طول الوقت، فأشكره لأن كلماته العابرة أتاحت لى تعديل سلوكي فى المجتمع السينمائي".

وشهدت ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، ويديرها الناقد الأمبر أباظة، وذلك بحضور محمود حميدة ، سلوي خطاب، الناقد طارق الشناوي، المخرج هاني لاشين، الإعلامي إمام عمر، الناقدة ماجدة موريس، سلوي محمد علي، المخرجة هالة خليل، والمخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، سمير فرج مدير التصوير، المخرج محمد عبد العزيز .