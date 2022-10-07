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تزامنا مع ذكرى المولد.. هانى سلامة ينشر صوره من المسجد النبوى: أطهر بقاع الأرض

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القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان هانى سلامة صور له من داخل المسجد النبوى الشريف، بالتزامن مع ذكرى حلول المولد النبوى، وعلق هاني سلامة على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "من أطهر بقاع الأرض.. جمعه مباركه عليكم جميعاً بإذن الله".

تغريدة هاني سلامه على انستجرام
تغريدة هاني سلامه على انستجرام

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم هانى سلامة، حق نجاحا كبيرا فى مسلسله خلال شهر رمضان الماضى "ملف سرى"، وذلك على المستوى النقدى والجماهيرى، لتستمر نجاحاته الدرامية التي حققها خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من المسلسلات التى نالت إعجاب الجمهور، وعبرت عن فترة مهمة في تاريخ هانى سلامة الفني.

وفى آخر ظهور للنجم هانى سلامة، عبر منصات التواصل الاجتماعى، نشر صورة له من أحدث جلسة تصوير له، على حسابه بموقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية، من وسط البحر، مرتديا قبعة، وعلق على الصورة "نهاركم سعيد بإذن الله"، وقد نشر هانى قبل ثلاثة أيام، صورته من الحرم النبوى، وعلق عليها جمعة مباركة علينا جميعا.

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هاني سلامه

وكان هانى سلامة قد كشف عن مشاهد من نهاية مسلسله الرمضانى "ملف سرى"، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق هانى على صور المشهد بـ "وبكده خلصت كل مفاجآت ملف سرى يا رب نكون قدرنا نقدم لكم عمل يليق بكم ونكون دايما عند حسن ظنكم".

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هاني سلامه من المسجد النبوي

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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