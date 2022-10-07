شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل بندوة تكريم محمد عبد العزيز: أستاذ كبير في عيون تلاميذه والان مع تفاصيل الخبر
وتابع عبد الجليل: كنا أمام أستاذ جاد جدا، علمنا أشياء عديده أهمها كيف تكون محترفاً في أداءك في الحياة بشكل عام ، نفس المجهود الذي يبذله في البلاتوه هو المجهود في قاعة المحاضرات ، يحتضنا كطلبة ، فهو نمرذج يدرس ، وهو كان حريص أن تكون السينما صناعة وفن وأيضاً ترفيه ، فلابد أن يكون الفيلم ممتع ومسلي ، فعندما تري أفلام ستجد أنه قدم كل أنواع الأفلام وهو من المخرجين الذين أستثمروا علاقتهم بالنجوم في السينما التجارية كي يقدم أفلام مهمة ، أصبح محمد عبد العزيز هو أستاذ كبير في عيون تلاميذه وأمتعنا بكل أفلامه .
وشهدت ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، ويديرها الناقد الأمبر أباظة، وذلك بحضور محمود حميدة ، سلوي خطاب، الناقد طارق الشناوي، المخرج هاني لاشين، الاعلامي امام عمر، الناقدة ماجدة موريس، سلوي محمد علي، المخرجة هالة خليل، والمخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، سمير فرج مدير التصوير، المخرج محمد عبد العزيز .