شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل بندوة تكريم محمد عبد العزيز: أستاذ كبير في عيون تلاميذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة أثناء ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز بفاعليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط دورة الفنان " محمود حميدة ": جميع تلامذة المخرج الكبير محمد عبد العزيز يعلموا انه شخص غريب ، فأتذكر اول ماألتحقنا بالمعهد العالي للسينما كنا نعلم حجم محمد عبد العزيز و مدي إنشغاله وتخيلنا أنه يهتم بمحاضراته وحضورها ولكننا تفاجأنا بأنه يحضر في المعاد بالضبط ولا يجرأ أحد الطلاب أن يدخل بعده .

وتابع عبد الجليل: كنا أمام أستاذ جاد جدا، علمنا أشياء عديده أهمها كيف تكون محترفاً في أداءك في الحياة بشكل عام ، نفس المجهود الذي يبذله في البلاتوه هو المجهود في قاعة المحاضرات ، يحتضنا كطلبة ، فهو نمرذج يدرس ، وهو كان حريص أن تكون السينما صناعة وفن وأيضاً ترفيه ، فلابد أن يكون الفيلم ممتع ومسلي ، فعندما تري أفلام ستجد أنه قدم كل أنواع الأفلام وهو من المخرجين الذين أستثمروا علاقتهم بالنجوم في السينما التجارية كي يقدم أفلام مهمة ، أصبح محمد عبد العزيز هو أستاذ كبير في عيون تلاميذه وأمتعنا بكل أفلامه .

وشهدت ندوة تكريم المخرج محمد عبد العزيز التي اقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، ويديرها الناقد الأمبر أباظة، وذلك بحضور محمود حميدة ، سلوي خطاب، الناقد طارق الشناوي، المخرج هاني لاشين، الاعلامي امام عمر، الناقدة ماجدة موريس، سلوي محمد علي، المخرجة هالة خليل، والمخرج محمد العدل، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، سمير فرج مدير التصوير، المخرج محمد عبد العزيز .