شكرا لقرائتكم خبر عن سارة حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان مثقفا رغم خروجه من رابعة ابتدائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة ياسين إسماعيل ياسين حفيدة أيقونة الكوميديا اسماعيل ياسين خلال ندوة تكريم جدها، إن جدها كان محبا للقراءة ومثقفا رغم عدم استكماله لتعليمه وخروجه من رابعة إبتدائي.

وأضافت سارة أن جدها كان يحب عمله ومتفاني فيه وافلامه رغم أنها بسيطة لكنها كانت هادفة، وسبب استمرارية أفلامه حتى الآن يرجع إلى صدقه في الأداء ولانه كان يقدم الفيلم لكل افراد الاسرة.

فيما قالت سلمي ياسين إسماعيل ياسين حفيدة إسماعيل ياسين إن جدها تمتع بطيبة القلب، ولكنه كان جادا وعصبيا وأنها ووالدها ورثا العصبية منه.

وعقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

الناقد أشرف غريب قال:" إسماعيل يس علامة في تيار السينما الكوميدية، و٢١٠ فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي، وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيبقى على مدى أجيال قادمة.