شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد حامد: تكلفة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" لم تتجاوز المليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وقال سعيد حامد: " كل الموجودين في القاعة أصدقاء كفاح وخاصة محمد العدل، بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية وكملناها حتي همام في أمستردام.

وقال سعيد حامد:" لم أكن أعرف الفرق بين الصوت المونو والإستريو، وكان لي فيلم في البداية خرج بدون صوت بسبب عدم إدراكي لمشاكل الصوت والسينمات أيضا كان بها مشكلة.

وتابع:" قررت أن أعرف أسرار الصوت وذهبت لمكتب يوسف شاهين لأسأل عن كيفية تحقيق ذلك وقالوا لي إن هناك دورة في فرنسا ولكن تكلفتها أعلى من كل أعمالي.

واستكمل حديثه قائلا:" في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قررت أن أقدم فيلم يتحدث عنه كل الناس، وتكلفة إنتاج الفيلم كاملا بلغت نحو 950 ألف جنيه حسب معلوماتي وحققنا 27 مليون جنيه إيرادات.



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