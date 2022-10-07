شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء أحفاد إسماعيل ياسين في مهرجان الإسكندرية.. نفس الملامح وخفة الدم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر أحفاد أيقونة الكوميديا إسماعيل ياسين في ندوة تكريم الكوميديان الراحل بمهرجان الإسكندرية وحضرت حفيدتي "سمعة" سارة وسلمي ياسين إسماعيل ياسين إلا أن مفاجئة الندوة هو حضور أبناء أحفاد إسماعيل ياسين والذين يشبهون جدهم في بعض الملامح وخفة الدم..يوسف وسليم ومحمد وياسين.

وعقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

الناقد أشرف غريب قال:" إسماعيل يس علامة في تيار السينما الكوميدية، و٢١٠ فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي، وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيبقى على مدى أجيال قادمة.

وحرصت سارة وسلمى أحفاد إسماعيل يس، وتحدثت سارة حفيدة إسماعيل ياسين عن جدها قائلة:" مهرجان الإسكندرية السينمائي هو أول مهرجان يكرم الفنان الكبير إسماعيل يس، ووالدي كان يتحدث معنا عنه في أوقات كثيرة ويؤكد دائما أنه لن يأتي أحد بعد إسماعيل.

فيما قالت سلمى حفيدة إسماعيل ياسين:"جدي كان عصبي جدا ورغم ذلك كان شديد الارتباط بالعائلة وخاصة والدى وكان يحب القراءة وعلي درجة عالية من الثقافة.



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