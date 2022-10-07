شكرا لقرائتكم خبر عن أحفاد إسماعيل ياسين بندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: الفنان الراحل نسخة لن تتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وأدار الندوة الناقدة فايزة هنداوي.

الناقد أشرف غريب قال:" إسماعيل يس علامة في تيار السينما الكوميدية، و٢١٠ فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي، وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيبقى على مدى أجيال قادمة.

وحرصت سارة وسلمى أحفاد إسماعيل يس على التواجد والاحتفاء بجدهم، وتحدثت الأولى عن جدها قائلة:" مهرجان الإسكندرية السينمائي هو أول مهرجان يكرم الفنان الكبير إسماعيل يس، ووالدي كان يتحدث معنا عنه في أوقات كثيرة ويؤكد دائما أنه لن يأتي أحد بعد إسماعيل.

فيما قالت سلمى:"إسماعيل ياسين كان عصبي جدا ورغم ذلك كان شديد الارتباط بالعائلة وخاصة والدى وكان يحب القراءة وعلي درجة عالية من الثقافة.