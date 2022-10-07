شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح أحدث كليباته الغنائية "رجوعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان حاتم فهمى أحدث كليباته الغائية بعنوان «رجوعك » على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب "، "رجوعك" كلمات وألحان عمر الشربينى، توزيع وميكس رامي تلجي.

يذكر أن آخر أعمال حاتم فهمى أغنية " شقاوة قديمة "، من كلمات حسام سعيد، ألحان كريم محسن، توزيع هانى يعقوب.

ما طرح قبلها أغنية حملت اسم "تفوت سنين"، كما تعاون أيضاً مع الشعراء إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقى ومحمد رامى، وذلك بهدف مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة.