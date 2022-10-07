والدته فنانة وعمل في مطعم فول وطعمية.. من هو مسلم الذي أعلن اعتزال الفن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

واجه مغني المهرجانات الشاب مسلم أزمات كثيرة منذ ظهوره على الساحة الغنائية وبالرغم من جماهيريته إلا إنه اضطر إخفاء وجهه لسنوات دون الكشف عن سبب ذلك .

وأثار مطرب المهرجانات مسلم، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، عقب إعلانه اعتزال الغناء، وفسر ذلك قائلا عبر خاصية القصص القصيرة:"سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء، كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك، والعلم عند الله إن كان صح أم غلط بس عملت كل اللي عليا فعلا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو أن كان حتى حبيب"

وتابع "مش راجع غير وأنا مقتنع أنه أنا فعلا حر وقادر نصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد، وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير".

ثم حجب المغني الشاب صوره والفيديوهات التي يقوم بالغناء فيها من حسابه على انستجرام.

من هو مسلم؟

كشف مسلم أنه صعيدي من سوهاج طهطا.

بدأ في البحث عن فرصة بالقاهرة لمفرده بعمر 15 سنة.

يحب الغناء باللهجة العرباويه لقربه من عائلات في سيناء.

عن قصه الماسك الذي حرص على الظهور به لفترة طويلة كشف أنه صاحب الفكرة وليست بغرض الهرب من شئ معين ولكنه اختارها على غرار المطرب العالمي" مارشملو".

أوضح مسلم ان والده مغني وشقيقه مطرب ووالدته فنانه.

وكشف أنه في بداية حياته عمل في مطعم فول وطعميه إلى أن افتتح "سايبر" لكسب الرزق بعد معاناته في الوصول لفرصة في الغناء.

وقبل قرار الاعتزال مر مسلم بعدة أزمات :

بمجرد طرحه برومو أغنية بعنوان "مزاجنجي"، على حسابه في موقع "تيك توك"، وطاردته اتهامات الترويج للمخدرات.

أغنية "مزاجنجي" التي أثارت الجدل، حول مطرب المهرجانات، تقول كلماتها،:" “تنساني يومين وأجيلك.. أنا جوبك صاحبك وحبيبك.. أنا بونطك وتمللي في جيبك.. وبصهلل المزاج.. تحكي لي يا صاحبي همومك.. تحرقني بعدلك يومك.. تلجأ لي وتحس بكونك.. وتكون عال العال.. مافرحتش غير على شفايفي.. الانبساط على قد تبغي.. أنا اللي ريحتي بتعلي.. معايا تحس بتأني.. معايا كل شيء مرضي”.

موقف النقابة

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" علق على ما تردد عبر مواقع التواصل والسؤال عن موقف النقابة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :" النقابة موقفها من (مسلم)، واضح وصريح، وتم الإعلان رسميا عن منع التعامل معه، إلى جانب كونه هاربا من التجنيد، وبالتالي لا علاقة لنا به، وغير مسئولين عن ما يقدمه".

مسلم، واسمه الحقيقي " مصطفى زكريا محمد علي"، واجه مؤخرا العديد من الأزمات بسبب أغانيه، إلى جانب منعه من المشاركة في اخرى، وفقا لقرارت مجلس نقابة المهن الموسيقيبة، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"يا أصفر"

في فبراير الماضي، وعقب تصدر أغنية "يا أصفر" المطرب الشعبي حودة بندق، تريند موقع يوتيوب، واحتلت المركز الأول، شن مسلم، عبر مقطع فيديو مصور على صفحته في موقع "فيس بوك"، هجوما ضد "بندق"، واتهمه بمحاربته والتعدي على حقوقه بالأغنية التي يستعد لتقديمها بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة تبادلا الاتهام بالسرقة.

"زاهد"

واجهت أسرة مسلسل"بيت الشدة" بطولة وفاء عامر، الذي عرض في رمضان الماضي، أزمة قوية عقب الإعلان عن تقديم مسلم، أغنية العمل، وهي بعنوان "زاهد"، من ألحان مصطفى شكري، وكلمات رحيم، وتوزيع أحمد أمين، ومهندس صوت محمد جودة.

وقام مخرج المسلسل وسام المدني، بالتراجع عن ترشيح مسلم، بعد التواصل مع نقابة المهن الموسيقية، وحل محله المطرب عز الأسطول.

"كازانوفا"

مشاركة مغني المهرجانات مسلم في تسجيل أغنية بعنوان "كازانوفا"، لتقديمها في مقدمة مسلسل "عودة الأب الضال"، بمشاركة المطرب حودة بندق، أثارت الجدل في نقابة المهن الموسيقة، بسبب إصدارها قرارا بمنع التعامل معه.

وقامت النقابة، بمخاطبة الشركة المنتجة، وحذف مخرج المسلسل أحمد عبد العال، صوت مسلم، من الأغاني،

قدم من قبل أغنية مسلسل "موسى"، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وأغنية "النوايا" في فيلم "ماكو" .

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب السابق هاني شاكر، قد أصدرت في يونيو الماضي قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".