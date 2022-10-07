تكريم سعيد حامد.. طارق الشناوي: عادل إمام غير فكره بسبب صعيدي في الجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، وأدارها الصحفي عرفة محمود، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وتحدث الناقد طارق الشناوي، عن سعيد حامد قائلا: "سعيد حامد صادق، وهو لا يتحدث سوى باللغة المصرية رغم أنه سوداني وهو من المخرجين الذين أحدثوا نقلة كبيرة في السينما، وصعيدي في الجامعة الأمريكية نقلة في السينما وحركت الجيل الأسبق والقادم".

وأضاف: "وعلى سبيل المثال عادل إمام غير من فكره بناء على فيلم صعيدي في الجامعة في الأمريكية، وغير في تفاصيل فيلم رسالة إلى الوالي بسبب سعيد حامد، الذي صنع أبجدية للكوميديا ستظل باقية".

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.