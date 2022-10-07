سعيد حامد يكشف عن تكلفة إنتاج فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه فى حفل افتتاح المهرجان، وأدارها الكاتب الصحفي عرفة محمود، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وقال سعيد حامد: "كل الموجودين في القاعة أصدقاء كفاح وخاصة محمد العدل، بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية وكملناها حتى همام في امستردام".

وتابع : "لم أكن أعرف الفرق بين الصوت المونو والإستريو، وكان لي فيلم في البداية خرج بدون صوت بسبب عدم إدراكي لمشاكل الصوت والسينمات أيضا كان بها مشكلة".

وأوضح: "قررت أن أعرف أسرار الصوت وذهبت لمكتب يوسف شاهين لأسأل عن كيفية تحقيق ذلك وقالوا لي إن هناك دورة في فرنسا ولكن تكلفتها أعلى من كل أعمالي".

واستكمل حديثه قائلا: "في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قررت أن أقدم فيلما يتحدث عنه كل الناس، وتكلفة إنتاج الفيلم كاملا بلغت نحو 950 ألف جنيه حسب معلوماتي وحققنا 27 مليون".

"صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، طارق لطفي، منى زكي، غادة عادل، هاني رمزي.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.