هل "القماش" في "النمر والأنثى" شقيق علي إسماعيل؟.. ابنة الموسيقار الكبير تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدثت شجون ابنة الموسيقار علي إسماعيل الأخ الأكبر للفنان الراحل جمال إسماعيل، عن ذكرياتها مع والدها، في ندوة تكريم الراحلين المقامة على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨.

وقالت ابنة علي إسماعيل: "والدي علمني إزاي أصنع مزيكا وأفرق بين الآلات، ولسه البيانو بتاعه موجود في البيت لحد دلوقتي وكل حاجة كان بيستخدمها، ومزيكته كانت دوشة وهو نفسه كان دوشة، وتلاقيه طفل معانا في البيت، ورحيم مع الحيوانات".

وأضافت: "في معلومة شائعة إن الفنان أنور إسماعيل شقيق والدي، وهذا الكلام ليس صحيحا، فهو ليس شقيق والدي، ولكنه مجرد تشابه أسماء".

ولعب الفنان أنور إسماعيل، دور المعلم عبده القماش في فيلم "النمر والأنثى" مع عادل إمام.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه.