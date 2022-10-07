بالصور| حفيدتا إسماعيل ياسين عن جدهما بندوة تكريمه: نسخة لن تتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبدالوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال الناقد أشرف غريب: "إسماعيل ياسين علامة في تيار السينما الكوميدية، و٢١٠ فيلم في مشوار هذا الفنان الكبير رقم عظيم، وعام 1954 كان علامة بارزة في مشواره وقدم أفلام فارقة في تاريخ السينما ومنها فيلم الآنسة حنفي، وهو ليس مهرجا أو بهلوانا فله أسلوب في التمثيل وسيبقى على مدى أجيال قادمة."

وحرصت سارة وسلمى حفيدتا إسماعيل ياسين، على الحضور، وتحدثت الأولى عن جدها قائلة: "مهرجان الإسكندرية السينمائي هو أول مهرجان يكرم الفنان الكبير إسماعيل ياسين، ووالدي كان يتحدث معنا عنه في أوقات كثيرة ويؤكد دائما أنه لن يأتي أحد بعد إسماعيل ياسين فهو نسخة لن تتكرر".

فيما قالت سلمى: "إسماعيل ياسين كان عصبي جدا ورغم ذلك كان شديد الارتباط بالعائلة وخاصة والدي وكان يحب القراءة وعلى درجة عالية من الثقافة".

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الآرمنية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارمانى، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.