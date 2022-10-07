بينهم محمد عبدالعزيز.. 3 ندوات ضمن فعاليات الإسكندرية السينمائي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يقام اليوم الجمعة، ٣ ندوات ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ38، وتقام الندوات داخل قاعات فندق شيراتون.

تقام ندوة عن الخالدين (سمير صبري، إسماعيل ياسين، سعيد الشيخ، علي اسماعيل فطين عبدالوهاب) ويديرها د.غادة جبارة ود. وليد سيف ود. رانيا يحيى والكاتبة الصحفية هبة شوقي في قاعة محمود حميدة بشيراتون.

وفي تمام الساعة ١ ظهرا تقام ندوة المخرج سعيد حامد، ويديرها الكاتب الصحفي عرفة محمود في قاعة محمود حميدة بشيراتون.

فيما تقام الساعة ٢ ندوة المخرج محمد عبدالعزيز، وستديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي في قاعة محمود حميدة بشيراتون.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الآرمينية المصرية الفرنسية الامريكية نورا ارماني، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.