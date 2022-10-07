وفاة مدير الإنتاج محمد رفعت.. وفنانون: صدمة ووداعا يا ابن الأصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 7 أكتوبر مدير الإنتاج محمد رفعت، بصورة مفاجئة صدمت أصدقائه والمقربين منه، والذين نعوه بكلمات مؤثرة على موقع "فيسبوك".

ونعاه الكاتب معتز فتيحة: "لا حول ولا قوه إلا بالله.. أقسم بالله صدمة مش قادر استوعبها.. صديقنا مدير الإنتاج محمد رفعت في ذمة الله .. الله يرحمك يا محمد يا رفعت.. مكنش فيه في طيبتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتبت الفنانة نجلاء بدر "لا إله إلا الله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزوجته وأبناءه وكل من يحبه الصبر والسلوان، كان من أطيب وأنضف الناس، كان محترم، وداعا يا ابن الأصول".

وكتب المخرج أحمد خالد أمين "البقاء لله في الزميل والصديق الطيبة والرجولة والجدعنة، انا مش مصدق كنا لسه بنتكلم ربنا يصبر أهلك وولادك يا رب، ادعوله".

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة العصر، لدفنه في مقابر حلوان.

محمد رفعت عمل مديرا للإنتاج بشركة أروما، التي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية، بينها: "اختيار اجباري"، "أمر واقع"، "راجعين يا هوى" والذي عُرض في رمضان 2022.