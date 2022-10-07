شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يطرح أغنيته الجديدة "ياه" من ألبوم الحب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد نور أغنيته الجديدة "ياه" على يوتيوب، ونشر الفنان مقطع من كليب أغنيته عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، وعلق عليه: "أغنية ياه، حاليا على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه.. المخرجة الكبيره بتول عرفه".

كلمات الأغنية ياه: "كان يوم ف حياتي مش هنساه، بروح احكي بصراحة معاه و قلبي يقوله ايه جواه و حاسس ايه، اتفاجئ ان هو كمان في قلبه ليا برضه مكان عشان تضحك بقا الايام و تكمل بيه، و ياه ع الفرحة اللي بعيشها معاه ده اليوم في قربه بالف حياه، ايه تاني ممكن يبقى احلى من هواه، و ياه لو كنت لسه انا ماقبلتوش او كنت يوميها ماصرحتوش، كان عمري كله زمانه فات و ماعتشهوش ده حلم كبير بعيشه معاه و جه من قبل ما اتمناه، و جاب كل السعادة وراه، و جاب الخير بيضحك بنسى اي هموم وعلى صوته بنام وبقوم وجوه عِنيا يوم عن يوم بيحلى كتير".

الأغنية يضمها الألبوم الجديد للفنان محمد نور والذى يحمل عنوان "الحب"، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوى على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين.

وطرح مؤخرا نور، أغنية "ماتجيش على نفسك" التى تعد إحدى أغاني ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.