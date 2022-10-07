شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست شاي زكي بعد معاناة مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت السيناريست شاي زكي اليوم بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة، حيث كانت ترقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات ودخلت في غيبوبة بالساعات الأخيرة قبل رحيلها.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان السيناريست شاي زكي عقب صلاة العصر اليوم، وسيتم دفن الجثمان بالمنوفية. وعبر العديد من أصدقاء شاي زكي عن حزنهم لفراقها، ودعوا لها بالرحمة.

وسبق أن فازت شاي زكي بالعديد من الجوائز افي مجال كتابة السيناريو منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان Liberty Film Awards عن "كذبتان وحقيقة"، الذي نالت عنه أيضا جائزة سيناريو أحسن فيلم قصير من مهرجان MyMrsTimeless بالمملكة المتحدة، كما تم تكريمها في شهر مارس الماضي عن الإبداع في مجال السينما ضمن فعالية تكريم المرأة والمرشحة لها من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وحصدت شاي زكي أيضا جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان Filmcon Award بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيلم "حوادث"، إلى جانب كتابتها لحلقة بمسلسل Offset web series مع المخرج جو لونسون في أمريكا.