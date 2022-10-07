شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الموسيقار علي إسماعيل: علمني الإنسانيات وما كنش له قواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شجون علي إسماعيل إبنة الموسيقار الكبير الراحل علي إسماعيل خلال ندوة تكريم "الخالدين"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، دورة النجم محمود حميدة : علي إسماعيل بالنسبة لي أب كان لإبنته كل الدنيا ، فكان حالة مزدوجة فقد كون داخلي ال إحساس والشعور علمني كيف أستمع للموسيقي ، علمني الإنسانيات ، كان صانع الحياه في المنزل ، كنت تشعر وكأنه طفل صغير كان رحيم حتي مع الحيوانات ، لم يكن لديه قواعد كان " منعكش" .

ومن جانبه قال الدكتور خالد منتصر : أشكر مهرجان الإسكندرية السينمائي للاهتمام بتكريم علي إسماعيل ، علي اسماعيل كان بوصله زمنه ، فأفراح مصر بفرقة رضا بتعبر عن زمننا الذي نحلم به ، فرقة رضا إفراز زمن كان الفن يجري في نخاعه، فلكم ان تتخيلوا كان هناك رجل اسمه حسن فهمي استاذ في كلية الهندسة يفخر أن إبنته راقصة بفرقة رضا ، هل يستطيع استاذ في كلية الهندسة يفعل ذلك مثلما فعل هو مع فريدة ابنته .

وتابع منتصر : علي اسماعيل ابن زمن الانتصارات والفرح والبهجة التي لا تحسب أنها إثم أو ذنب ، كما أنه يعبر عن انكسارات هذا الزمن فعندما إنكسرت البلد شعر بالعبث ، هل كنا في بناء كرتوني وأنكسر قدم حينها العتبة جزاز والطشت قالي ، ولكن الله منحه جائزة كبيره أنه توفي بعد حرب ٧٣ هذا الرجل كان زرقاء اليمامة كان لديه نبوءه .

وشهدت ندوة "الخالدين" سمير صبري ،اسماعيل ياسين ، سعيد الشيخ ، علي اسماعيل، فطين عبد الوهاب، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، وأدارتها د.غادة جبارة ود.وليد سيف والكاتبة هبة شوقي، والناقدة فايزة هنداوي وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمنتج فاروق صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتليفزيون الأسبق.