شكرا لقرائتكم خبر عن يارب متع قبورهم بجنتك.. دنيا سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة ودعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها بالدعاء لهما: "اللهم ارحم تلك الأعين النائمة للمدى الأبدى.. يارب متع قبورهم بجنتك واغفر لهم وتجاوز عنهم.. اللهم في يوم الجمعة أسألك الراحة والطمأنينة لأرواحنا جميعا أحياء وأموات".



تغريدة دنيا سمير غانم على انستجرام

ويشار إلى أن النجمة دنيا سمير غانم، أعربت، أمس الخميس، عن سعادتها بتكريمها خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ38، وأيضا تكريم والديها النجمين الرحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى وجهت رسالة لهما قائلة: "بتمنى إنهم يكونوا فخورين بيا".

وقالت دنيا، عبر حسابها على انستجرام: "سعيدة جدا بتكريمي من مهرجان إسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 38، وأيضا تكريم حبايبي الغاليين اللي بتمنى إنهم يكونوا فخورين بيا.. سمير غانم ودلال عبد العزيز، شكرا أهلي في اسكندرية علي استقبالكم العظيم".

وكرم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، النجمة دنيا سمير غانم وتسلمت وسام ملوك الكوميديا الذى منحه المهرجان لاسم النجم الكبير الأستاذ سمير غانم والفنانه القديرة دلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم في كلمك قصيرة: "أنا بشكركم جدا ومبسوطة إني من الإسكندرية.. وزي ما أنتوا عارفين والدي خريج كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، فهي لها مكانة خاصة عنده، وفخورة إني بتكرم، وسط النجوم الكبار محمود حميدة والمخرجين محمد وعمر عبد العزيز والمخرج سعيد حامد وهو أول شخص قدمني للسينما".