شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 350 عرضًا مسرحيًا من 50 دولة في القائمة القصيرة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ، ومسابقة عروض المونودراما ، ومسابقة العروض الكبري " والذي تقدم لهم 350 عرض من أكثر من خمسون دولة حول العالم .

وضمت القائمة القصيرة لمسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية 20 عرضا مسرحيا من 7 دول حول العالم ،ومنها علي سبيل المثال لا الحصر عرض " KRYSOLOV " من إيطاليا ، وعرض " فئران السلطان " من السودان ، وعرض " الإشارة " من العراق ، وعرض " رأس العش " من مصر ، وعرض حنبعل في حلبة قرطاج " من تونس .

أما مسابقة عروض المونودراما فقد تم إختيار 21 عرضا بالقائمة القصيرة ، من 13 دولة حول العالم ، ومنهم علي سبيل المثال عرض " !" من إيطاليا ، وعرض " Antigone “ من المكسيك ، وعرض " Hava " من روسيا ، وعرض " كورونا في قفص الإتهام " من المغرب ، وعرض " الساعة الأخيرة " من مصر .

كما ضمت المسابقة الكبري 72 عرضا يالقائمة القصيرة من 20 دولة حول العالم ، ومنها علي سبيل المثال عرض " Vay- Vay " من أرمينيا ، و عرض " Soft Rains " من إيطاليا ، وعرض " قطار الباقورة " من الأردن ، وعرض " مطلوب للزباله " من الإمارات العربية المتحدة ، وعرض " الروح الأبدية " من الأردن ، وعرض " لعبة الايام " من مصر ، وعرض " سالب واحد " من مصر .

الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من 25- 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي .