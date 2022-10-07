شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: مفيش كلام يوصف مشاعرنا لتشييد ذكرى الغالى على قلوبنا هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة يسرا، الشكر لمجموعة من الفنانين الذين خلدوا ذكرى الفنان الراحل هشام سليم، أثناء زراعتهم شجرة لروحه فى صقلية، حيث نشرت يسرا الصور وعلقت عليها: "مفيش كلام يوصف مشاعرنا و امتنانا لتشييد ذكرى الغالى على قلوبنا جميعا "هشام سليم"، كل الشكر للقدير الغالى الفنان يحيى الفخرانى و للحبايب العظماء إلهام و ليلى و أحمد بدير و جميع الفنانين.. وألف مبروك على التكريم بمهرجان الأمل للسينما فى إيطاليا لذوى الهمم.. كل الشكر.. خالد سليم و يسرا".



الفخرانى والهام وليلى وبدير

وكانت النجمة إلهام شاهين، نشرت الصور منذ عدة أيام عبر حسابها على مواقع انستجرام، وعلقت، "زرعنا شجرة باسم هشام سليم الله يرحمه الفاتحة لروح هشام سليم".



الفنانون أثناء زراعة الشجرة

يسرا سبق وأن وجهت الشكر لكل من قدم التعزية للفنان الراحل هشام سليم، ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة يسرا عبر موقع "إنستجرام" صورة للراحل معلقة عليها: "اللهم أجرنا فى مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. أصالة عن نفسى ونيابة عن أفراد أسرتى أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة فقيدنا هشام سليم الحبيب المغفور له بإذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى واعتذارى عن عدم الرد على الجميع".

وتابعت "عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا فى هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا زالت تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون".

توفى الفنان الكبير هشام سليم يوم 22 سبتمبر الماضى بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ64 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة.