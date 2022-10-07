شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اخبار ترشحه لجائزة الأوسكار.. ميلا كونيس تهاجم ويل سميث: ما يحدث قلة احترام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الإعلان عن إمكانية ترشح ويل سميث لجائزة أفضل ممثل بحفل الأوسكار المقبل لعام 2023، حتي تصاعدت وتيرة التساؤلات من قبل الكثيرين ممن استغربوا أولاً من إمكانية ترشحه رغم ما بدر منه العام الماضى حينما صفع كريس روك، وما نتج عنه من قرار القائمين على الأوسكار بمنعه من حضور أي فعاليات لمدة 10 سنوات.

بالإضافة لحالة كبيرة من الجدل قادها حزب رفض فكرة ترشحه أو حضوره فعاليات الأوسكار بعد ما بدر منه بالحفل الأخير من واقعة اعتبرها الكثيرون مؤسفة بشأنه، ومنهم الممثلة ميلا كونيس التي وصفت مجرد تقبل الأمر بمثابة تقليل من احترام دور القدوة الذى كان ينبغي عليه عمله، ووصفت أيضاً ما حدث من البعض ممن امتدحوا فعلته حينما ضرب روك أنها قلة احترام شديدة منه.

وتصدر النجم العالمى ويل سميث عناوين الأخبار بعدما نال فيلمه Emancipation إشادة نقاد السينما فى العرض الخاص، ومع ذلك، يتساءل معجبو ممثل King Richard عما إذا كان سيتم ترشيحه لجوائز الأوسكار بعد أن مُنع من حضور الحفل بعد واقعة كريس روك، حيث تم منع الممثل بعدما صفع زميله من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10، ومع ذلك، يُزعم الآن أنه قد يتلقى ترشيحًا فى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023.

وقال ديف كارجر ، مراسل جوائز إنترتينمنت ويكلى، لمجلة People Magazine، "على الرغم من استقالة ويل سميث من الأكاديمية وتم منعه من حضور حفل الأوسكار للسنوات العشر المقبلة، إلا أنه لا يزال مؤهلاً من الناحية الفنية للترشح وحتى الفوز بجائزة أخرى".

وأضاف "يمكن أن يكون مرشحًا عمليًا مرة أخرى فى الحفل المرموق لكنه لن يكون قادرًا على قبول الجائزة شخصيًا إذا كان سيفوز".