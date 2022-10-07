شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الممثلة الفرنسية ماريان بورجو بمهرجان الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي ندوة ظهر اليوم السبت لتكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو، في إطار التكريمات الدولية بالدورة الـ38 المقامة حاليا.

وماريان بورجو ممثلة فرنسية كبيرة، حصلت علي العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية مختلفة، تعمل في مجال السينما وصناعة الأفلام منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي. عملت بورجو بالعديد من دول العالم منها فرنسا وانجلترا وأمريكا وألمانيا والهند.

بدأت بورجو مشوارها في التمثيل بمسلسل " اتهام " إذ جسدت بدور البطولة، وحصلت على العديد من الإشادة النقدية داخل وخارج فرنسا، كما رشحت لجوائز البافتا عن أفلام " الطلاق" ، " أميرة صغيرة" ، "الهوية السمراء"، " صور" و " تمنّ لي حظا طيبا ".

وعملت بورجو مع العديد من الأسماء الكبرى في عالم الإخراج مثل روبرت وايس وجيمس ايفوري وساندي وايت لو. تعمل حاليا كمستشار فني لعدد من المهرجانات السينمائية بالهند، وسبق أن نالت بورجو تكريم " إنجاز العمر " من مهرجان راجستان السينمائي كما حصلت على جائزة غاندي للسلام.

وحول تكريمها في الدورة الحالية من مهرجان الإسكندرية السينمائي قالت ماريان بورجو، في بيان صادر عن إدارة المهرجان: "لا أعرف كيف أعبر عن سعادتي بهذا التكريم، وحينما وجهت لي الدعوة من إدارة المهرجان كنت في غاية السعادة والفخر أننى سأعود إلى الإسكندرية مدينة السحر والجمال التي قمت بزيارتها عندما كنت طفلة بصحبة والدتي، فكانت أياماً جميلة لا يمكن أن تُمحى من الذاكرة".