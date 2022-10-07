شكرا لقرائتكم خبر عن عزة إبراهيم: أبية الزغبى من أوائل النساء بقسم التصوير فى معهد السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الكاتبة عزة إبراهيم عن الراحلة أبية فريد الزغبى فى حضور شريف شيمي نجل الراحلة قائلة، "شعرت أننى أمام شخصية رائعة، وقررت أن تلعب من البداية دورا جديدا، وكانت من أوائل النساء اللاتى التحقن بقسم التصوير فى معهد السينما".

وأضافت عزة إبراهيم، "صورت مع عبد الحليم نصر أغنية الدنيا ربيع، والذى يعتبر أول كليب فى السينما المصرية، وتنتمي للجيل الخامس فى التصوير السينمائي، والذى خرج منه مدير التصوير سعيد شيمى، وتعرفت عليه، وبدأت من هنا رحلة زمالة وعمل، وكان أول عرض لهم هنا فى الإسكندرية.

وتابعت عزة إبراهيم، "أبية فريد تركت بصمة كبيرة، وصورت مع وحيد فريد أفلاما مهمة جدا، وتعلمت جماليات السينما الكلاسيكية".

وشهدت ندوة "الخالدين" "سمير صبري، إسماعيل ياسين، سعيد الشيخ، على إسماعيل، فطين عبد الوهاب"، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، وأدارتها د.غادة جبارة ود.وليد سيف والكاتبة هبة شوقي، والناقدة فايزة هنداوي وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمنتج فاروق صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتليفزيون الأسبق.