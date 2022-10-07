شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جبارة: سعيد الشيخ اعتزل المونتاج بعد الديجيتال وهو صاحب فضل على الكثيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة "الخالدين" سمير صبري ،اسماعيل ياسين ، سعيد الشيخ ، علي اسماعيل، فطين عبد الوهاب، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، والتي تديرها د.غادة جبارة ود.وليد سيف والكاتبة عزة ابراهين والكاتبة هبة شوقي، وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمنتج فاروق صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتليفزيون الأسبق.

وقالت د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ان المونتير سعيد الشيخ رفض التعامل بالديجيتال، عندما دخل التطور التكنولوجي والديچيتال على المونتاچ، وقرر عدم العمل في السينما.

وتابعت غادة جبارة: "اخبرني بأنه من المستحيل ان يستكمل عمله بالمونتاج، وبسؤاله عن السبب قالي أنه مش هيقدر بعد ما كان بيتعامل مع المادة الخام ويلمس بيده الشريط الفيلمي وفجأة يتحول الموضوع لزراير مش هحس بحاجة وأنه مش هيقدر الحقيقة، وقرر سعيد الاعتزل وبطل يشتغل في السينما، والحقيقة هو كان من الشخصيات القوية لأنه كان بيحرص على قراءة السيناريو.

َوأضافت غادة جبارة: سعيد الشيخ كان بيقول طلبوا منه يشتغل فيلم وطلب السيناريو لقاه مش متفق معه شخصيا ورفضه، وكان صاحب الفضل علي كل خريجي معهد السينما، لانه كان بيقف علي لقطة لقطة ويتكلم عنها وتكوينها وإضاءتها كان بيحلل العناصر المختلفة السينمائية لقطة لقطة وأنا أدين له بالفضل رحمه الله.