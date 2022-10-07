شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سيف فى ندوة "الخالدين": فطين عبد الوهاب جعل إسماعيل ياسين ممثلا حقيقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد والكاتب الدكتور وليد سيف، خلال ندوة "الخالدين"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 38، "دورة النجم محمود حميدة"، فى كتابي "سحر الكوميديا" الذى كتبته منذ سنوات، كان هناك فصل خاص لفطين عبد الوهاب، وعندما طلب منى المهرجان عمل كتاب عنه ظننت أن الأمر سهلاً بسبب ذلك الفصل ولكن عندما بدأت وجدت أن هذا الفصل "كلام فارغ" وفطين يحتاج موسوعة كبيرة، فكل أعماله من الروائع، وفى مسابقة أفضل الأفلام الكوميدية حصل فيلم إشاعة حب لفطين عبد الوهاب.

وأضاف وليد سيف، "فطين مسيرة خاصة جداً، فقد بدأ ضابطا فى الجيش، ودراسته كانت متعسرة وشبه ضائعة إلى أن عمل فى المجال العسكرى، وفى لحظة معينة قرر ترك ذلك العمل والاتجاه للفن، وبدأ يظهر فطين عبد الوهاب وكانت لديه ملاحظات جيدة فتواجده فى الوسط كان سهلاً واستطاع أن يحقق ذاته فى الوسط بسرعة، وتعتبر التحفة الفنية التى قدمها فطين فيلم "الآنسة حنفى"، فهو فى صناعة الكوميديا نجد فى الفيلم سيناريو وحوار وموقف بشكل جيد، وهناك تفاصيل في أداء الممثل وحريص ان يكون الممثل جزء من الفيلم ، فطين إستطاع أن يحجم موهبة إسماعيل ياسين وجعله ممثلا حقيقيا، واستطاع فطين أن يحول كتابة السينما من مجرد مادة مضحكة لسيناريو وموقف حقيقى، وكان فى أفلامه اهتمام بقضايا الوطن فلا يوجد فيلم يخلو من القضية تمس المجتمع.

وشهدت ندوة "الخالدين" سمير صبرى، إسماعيل ياسين، سعيد الشيخ، على إسماعيل، فطين عبد الوهاب، التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، وأدارتها د.غادة جبارة ود.وليد سيف والكاتبة هبة شوقي، والناقدة فايزة هنداوي وذلك بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمنتج فاروق صبري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتليفزيون الأسبق.