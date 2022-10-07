شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "فضل ونعمة" تتخطى مليون جنيه في ثاني أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "فضل ونعمة" إيرادات 1,179,462 جنيها من شباك التذاكر في ثاني يوم عرض له، ليصل مجموع إيراداته إلى 1,683,605 جنيها، منذ عرضه يوم الأربعاء الماضي.

ويجمع فيلم "فضل ونعمة" النجمين هند صبري وماجد الكدواني، في تجربة كوميدية جديدة، ومعهما محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم "فضل ونعمة"

وتدور قصة فيلم "فضل ونعمة" حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان فى قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الرسمية للفيلم والتى تحمل اسم "أحلامى مش بالليل" بصوت مطرب الراب شاهين، وشارك فى أدائها أبطال العمل ماجد الكدواني وهند صبري، وحققت الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

يذكر أن آخر أعمال النجمة هند صبرى المعروضة حاليا هو فيلم "كيرة والجن" والذي يشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز واحمد عز ويخرجه مروان حامد وتأليف احمد مراد وحقق إيرادات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 117 مليون جنيه فى دور العرض المصرية فقط.

أما آخر أعمال ماجد الكدوانى فى السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه فى يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.