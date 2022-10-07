بسبب عمرو دياب.. حميد الشاعري لعمرو مصطفى: "احترم فرق التاريخ وامسك نفسك" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان حميد الشاعري رسالة للفنان عمرو مصطفى بسبب تصريحاته الأخيرة عن الفنان عمرو دياب، وذلك أثناء استضافته في برنامج "حبر سري" المعروض على فضائية "القاهرة والناس".

وقال حميد: "أنا مبحبش أخش في المشاكل دي خالص، عمرو مصطفى وعمرو دياب أصحاب من عشرين سنة، بس أنا بقول لعمرو مصطفى، يا أخي امسك نفسك شوية يا عمرو بقى، هو طيب جدا، اللي على قلبه على لسانه، امسك نفسك شوية، عمرو ده ابني، ده أنا بعشقه، اسمك نفسك شوية، مينفعش، اعمل حساب فرق السن والتاريخ".

يذكر أن الفنان والملحن عمرو مصطفى، هاجم الفنان عمرو دياب، في تصريحات تليفزيونية سابقة، قائلًا: "أنا بالنسبة لي المطربين زي بعض، مفيش حد مهم، شغلي هو اللي مهم، وأغنية حبيبي يا نور العين اتشهرت بسبب لحنها، وأنا لم أبيع العشرة بيني وبين عمرو دياب، لو أتكلم على العشرة بينا، هو لم يعزيني في وفاة أمي.. وعمرو دياب ليس له فضل عليّا".