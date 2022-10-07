كريم الحسيني يشكو قلة فرص العمل: "تعبت وجبت أخري.. أنا ممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر الفنان الشاب كريم الحسيني، عن حزنه من قلة فرص العمل في السينما والتليفزيون، مؤكدًا أن يشعر بالتعب وطاقته نفدت.

وكتب كريم عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أنا تعبت بجد.. جبت أخرى وطاقتي خلصت.. ورغم إني الحمد لله بشهادة الجميع في عز توهجي على خشبة المسرح اليومين دول.. وفي عز توهجي كمدرب تمثيل ودوبلاج وتمثيل إذاعي سواء على مستوى الورش أو على مستوى التدريس في الجامعة، لكن برضه من حقي أنا أقول إني تعبت، ومابقتش قادر اتحمل".

وتابع "عارف إني في نعمة.. لكن أنا ممثل والله ممثل.. بحب السيما والڤيديو واللعب بالشخصيات المتنوعة بحب السيما عشان مُخلدة.. احنا لحد دلوقتي بنتفرج على أفلام أ. فؤاد المهندس والريحاني ومدبولي أكتر ما بنتفرج على مسرحياتهم".

وحكى كريم موقفا عاشه قبل سنوات كان عمره وقتها 15 عامًا، جمعه بالنجم الكبير سيد رجب قبل أن يبدأ عمله في السينما والتليفزيون، ويحقق شهرته العريضة "زمان وأنا عندي ١٥ عامًا خدت ورشة تمثيل مع العبقري الفنان سيد رجب، ساعتها قولتله انت إزاي مش بتمثل.. قالي أنا مفحوت مسرح وورش.. وكله على الله.. بس أنا تعبت يا كريم.. دلوقتي بقول نفس جملة أ.سيد رجب.. أنا تعبت وزعلان على طاقتي اللى بتروح منى وبتُهدر.. أنا كنت ولازلت بحلم إني أبقى زي النجوم محسن محيي الدين/ حسن يوسف/ أحمد زكي/ عادل إمام / محمود عبدالعزيز / الفخراني، هرم زي الأهرامات دول.. أنا ممثل.. والله العظيم ممثل، دعواتكم بالله عليكم".

جدير بالذكر أن كريم الحسيني يُعرض له حاليا مسرحية "خطة كيوبيد" وحاز من خلالها على إشادات كل من شاهد العرض، ويشاركه البطولة عبدالمنعم رياض، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقي تامر عبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.