إيرادات الخميس.. "فضل ونعمة" يحافظ على الصدارة و"أشباح أوروبا" قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الخميس 6 أكتوبر إيرادات وصلت مليونا و650 ألفًا و469 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه مليونا و179 ألفا و462 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 135 ألفًا و601 جنيه، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وفاز بالمركز الثالث فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 103 آلاف و2 جنيه، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 91 ألفا و28 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الخامس، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 86 ألفًا و320 جنيها.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 55 ألفًا و56 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.