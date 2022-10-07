في يومين.. إيرادات "فضل ونعمة" تقترب من مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحه أول أمس الأربعاء 5 أكتوبر، إذ حقق في يومه الأول 504 آلاف و143 جنيها.

وبلغ إيراد الفيلم أمس الخميس 6 أكتوبر يومه الثاني بدور العرض مليون و179 ألفًا و462 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين مليونا و677 ألفًا و605 جنيهات.

"فضل ونعمة" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمين العبد، طه دسوقي، شريف دسوقي، سماء إبراهيم.