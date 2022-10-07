بوسي تنشر صورا رومانسية جديدة تجمعها بزوجها.. وتعلق: "حبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت المطربة بوسي، صورًا رومانسية جمعتها بزوجها مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

كما نشرت صورًا جديدة لها، وعلقت على صورها مع زوجها "حبي"، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "احترمتك أوي أما نجمة زيك خلت جوزها يرجع مراته عشان العيال.. كبرتي في نظري يا أصيلة"، "مفيش في جمالك يا بسبوسة"، "ربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يسعدك جدعة أوي".

كانت المطربة بوسي، ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها مؤخرا، ونشرت صورا لها معه، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى.