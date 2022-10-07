بالصور| أغاني محمد الموجي وكمال الطويل في حفل نصر أكتوبر بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى انتصارات أكتوبر.

على المسرح الكبير استعاد الجمهور أجواء العبور العظيم، وقدمت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي مجموعة من المؤلفات التي أشعلت الحماسة الوطنية وتفاعل معها الحضور، كان منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية، لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبدالوهاب، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد.

وشارك في إحياء الحفل: أحمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم .