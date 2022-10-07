مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: "المجال لا يناسبني ومخدتش غير وجع القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مغني المهرجانات مسلم، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع انستجرام، اعتزاله الغناء وابتعاده عن الوسط الفني، مؤكدا أن المجال لا يناسبه في شيء.

وكتب مسلم "سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء، كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك، والعلم عند الله إن كان صح أم غلط بس عملت كل اللي عليا فعلا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو أن كان حتى حبيب".

وتابع "مش راجع غير وأنا مقتنع أنه أنا فعلا حر وقادر نصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد، وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير".

جدير بالذكر أن مسلم كان من ضمن الأسماء الذين أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب السابق هاني شاكر، قرارا بمنع التعامل معهم، ويبلغ عددهم 19 مطرب، بينهم: حمو بيكا وشطة. وسبق وتم إلغاء أكثر من حفل له بينها حفل كان من المقرر إقامته مارس الماضي على مسرح الزمالك.