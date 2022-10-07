شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج سعيد حامد بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ38 المخرج سعيد حامد اليوم الجمعة، إذ تعقد ندوة يتحدث فيها المخرج عن أعماله الفنية ومسيرته.

وكان سعيد حامد قال في حفل افتتاح الدورة الـ38 لـ مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أنا سعيد اليوم بتكريمي وأعتبره تاجا على رأسى، وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج خيري بشارة".

وسعيد حامد مخرج سينمائي، ولد في الخرطوم بدولة السودان عام 1958، حضر إلى مصر والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم مونتاج تخرج عام 1982، بدأ حامد مسيرته السينمائي كمساعد مخرج بفيلمي "صديقي الوفي والبرنس" عام 1984، لمدة 7 سنوات شارك بعدد من الأفلام المهمة كمساعد مخرج من بينها "أحلام هند وكاميليا"، "الراقصة والسياسي"، "سمع هس" و"اللعب مع الكبار".

واستقل سعيد حامد بفيلمه "الأول الحب في التلاجة" عام 1992، وفي 1998 قدم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وأصبح واحد من مخرجي سينما الشباب التي اشتهرت مع مطلع الألفية الجديدة، استمر النجاح في أفلام "همام في أمستردام"، و"شورت وفانلة وكاب"، و"رشة جريئة"، و"جائنا البيان التاني" و"يا أنا يا خالتي".

وخاض المخرج سعيد حامد الإخراج التلفزيوني للمسرح لمسرحيات مثل"باللو" و"ألابندا" و"مسرح مصر".