شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 91 عاما على ميلاد الملحن المُبدع بليغ حمدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع ذكرى الملحن بليغ حمدى الذى يعد أحد أعظم الملحنين فى تاريخ الموسيقى العربية، إن لم يكن الأفضل بالنسبة لكثيرين ممن ارتبط وجدانهم بأغانيه ويستمعون إلى أغانى العمالقة مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم من أجل الاستمتاع لجمله اللحنية ومقدمات الأغانى التي طالما كانت عنصر أساسى في نجاح أغانى مثل "حب ايه"، "حكم علينا الهوى"، "الحب كله"، "ألف ليلة وليلة".

بالإضافة لأغانى أخرى غير بها طريقة أم كلثوم وهو لم يتخطى وقت التعاون الأول معها عامه الـ 23 بعد، إذ بدأ نجماً واستمر كذلك طوال مسيرة إبداعية طويلة لم تنقطع فيها ابداعاته.

كما تألق مع عبد الحليم حافظ مقدماً معه أروع الأغانى مثل "خايف مرة أحب" و"أعز الناس" و"سواح" و"على حسب وداد قلبي"، وغيرها من أغانى وصلت لـ 30 أغنية كللت تعاون الثنائى عبد الحليم وبليغ.

فالملحن الراحل بليغ حمدي الذى ولد فى منطقة شبرا في مثل هذا اليوم الـ7 من أكتوبر عام 1931درس الحقوق، إلا أنه لم يعمل بها مطلقاً، فقدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ من خلال أغنية “تخونوه”، كما عرَّفه الموسيقار محمد فوزي على أم كلثوم فلحَّن لها أغنية “حب إيه” عام 1960 والتي حققت نجاحًا باهرًا.

وأكد بليغ حمدى في حوار سابق له أن والده كان يعمل أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، وقد أحب الموسيقى منذ صغره وتعلَّم عزف العود وأتقنه في عمرالتاسعة.

كما عشق بليغ حمدي وردة الجزائرية وكانت علاقتهما قوية فقدم لها روائع موسيقية لعل أبرزها "العيون السود"، "خليك هنا"، "حنين"، "لو سألوك" و"اسمعوني".