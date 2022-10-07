السبت والأحد.. الأوبرا تحتفي بذكرى المولد النبوي على مسرح الجمهورية وأوبرا دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم دار الأوبرا المصرية حفلين لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام، وذلك في الثامنة مساء السبت 8 أكتوبر على مسرح الجمهورية ومساء الأحد 9 أكتوبر على مسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن حفل مسرح الجمهورية مجموعة مختارة من المدائح، منها: ميلاد طه لـ محمد هاشم، لمولد أحمد لـ علي محمود، ألف صلاة - ليالي رسول الله - حبيب قلبي محمد لـ أحمد عبدالله، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، الشمعتين لـ عبدالعظيم عبدالحق، لأجل النبي لـ محمد الكحلاوي، مولد الهادي لـ عبدالعظيم محمد، صلوات الله على الهادي لـ حسام صقر، السلام عليك لـ ماهر زين، ولد الهدي - سلام الله يا طه - أم النبي لـ جمال سلامة، أيها المبعوث وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.

يشارك في أداء الأغاني: محمد عبدالحميد، أحمد العمري، أحمد حسن، حسام صقر، أشرف زيدان، تامر نجاح، نهاد فتحي .

أما حفل أوبرا دمنهور فيضم باقة أخرى من أبرز أعمال مدح النبي، منها: روايح الجنة - مسك الختام لـ عمار الشريعي، أروي لي لـ إسماعيل سكر، أنا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق، يا إمام الرسل من التراث الصوفي، المقبولة لـ محمد ثروت، صل على طه - على باب سيدنا النبي لـ أحمد عبدالله، نسب شريف للشيخ علي محمود، سلام على النبي لـ عبدالمنعم الحريري، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا، يا دنيا صلي وسلمي لـ حلمي بكر، يا محمد لـ عبدالعظيم محمد، نبينا الكريم لـ جمال سلامة وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، إلى جانب موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن.

يقدم الأغاني: إيهاب ندا، تامر نجاح، محمد البحيري، طه حسين، حسام صالح، محمد عبدالتواب، حاتم زايد وسماح عباس .