الأحد.. دار الأوبرا المصرية تحتفي بمرور 34 عامًا على افتتاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمرور 34 عاما على افتتاحها، إذ تستعرض فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية ملامح من تاريخ الطرب، خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد 9 أكتوبر على المسرح الكبير، قيادة المايسترو صلاح غباشي والمايسترو أحمد عامر .

يبدأ الحفل بفيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج، ويروي تاريخ الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الآن، وأهم الأنشطة والعروض التي أقيمت على مسارحها أو خارجها، كما يضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفني، الدكتور عبدالمنعم كامل والفنان حسن كامي، ثم تبحر الفرقة في نهر التراث وتتغنى بجميع أشكال وقوالب الموسيقى العربية التي قدمتها الأوبرا على مدار 34 عاما، ويصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة تصميم فاروق الشريف.

ويتضمن برنامج الحفل: عجبا لغزال لـ فؤاد عبدالمجيد، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي، فين قلبي لـ محمد فوزي إلى جانب موسيقى على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش، غريب الدار لـ محمد القاسم، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد، سلم علي من الفلكلور وإعداد عبد الحليم نويرة، بصعب على روحي لـ أحمد صدقي، قد ما أحبك لـ محمد عثمان، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، بشاير لـ عبدالعظيم عبدالحق، يا مالك القلب لـ محمد الموجي، بيع قلبك لـ كمال الطويل، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي، هذه ليلتي لـ محمد عبدالوهاب.

يشارك في أداء أغاني الحفل: مصطفى النجدي، تامر عبد النبي، أجفان، وليد حيدر، إبراهيم راشد، محمد حسن، نهاد فتحي، رحاب عمر، وعازف الكمان نصر الدين .

دار الأوبرا المصرية افتتحت في 10 أكتوبر عام 1988 وتضم ثمانية مسارح هي الكبير، الصغير، المكشوف والنافورة إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة، وتختص بتقديم اشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية، هي: الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء.