أحمد السبكي يعلن موعد عرض فيلم "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المنتج أحمد السبكي البوستر الترويجي لفيلم "تحت تهديد السلاح"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق "السبكي" على البوستر: "انتظروا حسن الرداد في فيلم تحت تهديد السلاح، 3 نوفمبر، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

تدور أحداث وقصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم فيها اتهام الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، حيث يظهر في دور صاحب معرض سيارات، ويواجه العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.