ياسمين عبدالعزيز تطل بالحجاب من المسجد النبوي

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:50 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها بصور عبر حسابها الشخصي على انستغرام وهي مرتدية الحجاب، خلال زيارتها للسعودية لأداء مناسك العمرة.



وظهرت وياسمين في مجموعة من الصور والفيديوهات وهي داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة فى السعودية. كما وحرصت على التقاط الصور وهى تتجول داخل المسجد، وأيضا أمام مقبرة شهدا أحد، كما نشرت صورا للمسجد من غرفتها المطلة على الحرم.

وحظيت الصور والمقاطع بتفاعل واسع عقب تداولها بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهين الدعوات لها بأن يتقبل الله عمرتها، وأن تبقى دائمًا في صحة وعافية، آملين أن تكون قد تجاوزت محنتها الصحية الأخيرة.

فنيا، تجتمع ياسمين و زوجها أحمد العوضي مجدداً فى دراما رمضان 2023 ، من خلال مسلسل جديد يكتبه ناصر عبد الرحمن ويخرجه مصطفى فكري ، ومن إنتاج سينرجي.