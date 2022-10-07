شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الراقصة ببا اليوم.. رحلة فنية قصيرة تنتهى بحادث مأساوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الراقصة والفنانة ببا عز الدين، إحدى نجمات أفلام الأبيض والأسود التى ولدت فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر عام 1916، ورحلت عن عالمنا عام 1952.

ببا عز الدين من أصل لبنانى، واسمها الحقيقى فاطمة هانم عز الدين، ونافست بديعة مصابنى بعد ما انضمت لفرقتها وصالتها المشهورة، إذ كان لديها طموحا كبيرا فى أن تقتحم عالم الفن، وانفصلت عن بديعة مصابنى لتفتح صالح باسمها وتنافسها أيضا.

شهرة ببا فى عالم الفن والرقص لم تتم ترجمتها إلى أفلام سينمائية عديدة مثلما فعلت بعض نظيراتها فى هذا الوقت ومنهن تحية كاريوكا وسامية جمال، إذ قدمت 8 أفلام فقط، وكانت البدية من خلال فيلم "كله إلا كدة" عام 1936، تأليف محمد يونس القاضى وإخراج إدمون تويما وكارلو بوبا.

وغابت ببا عن السينما 8 سنوات لتعود مرة أخرى عام 1944 بفيلم مع النجم أنور وجدي، وميمي شكيب، وبشارة وكيم، وماري منيب، ومن تأليف وإخراج توجو مزراحي، أما أخر أفلامها فكان عام 1949 بعنوان "فاطمة ومريكا وراشيل" بطولة محمد فوزي وجسدت فيه دور راقصة، لتنتهى بعد ذلك علاقتها بالسينما.

وتوفيت ببا إثر حادث مأساوى أثناء عودتها من مدينة طوخ، إذ لفظت أنفاسها عقب حادث سيارة، وكان عمرها 36 عاما.