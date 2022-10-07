انغام تتمنى السكن في “كوخ” في السعودية.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 08:47 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية أنغام الأنظار بحفل جماهيري كامل العدد أحيته في أحضان مدينة العلا التاريخية في المملكة العربية السعودية.

واحتل تريندهاشتاج «أنغام في العلا» مواقع التواصل الاجتماعي، ووتألقت أنغام في تقديم مجموعة من أجمل أغانيها في ليلة وصفها الحضور بأنها ليلة مذهلة وفوق الخيال.

وقدمت أنغام خلال الحفل: «حالة خاصة جدًا، بتوصفني، بحبك وحشتيني، فنجان النسيان، مجبش سيرتي، عمري معاك، نفسي احبك، نفس الشوق، دلوقتي أحسن، لا تهجى، عرفها بيا مهزومة، يوجعونك، سيدي وصالك، ياريتك فاهمني».

وخلال الحفل قالت أحلام للجمهور: “العلا حلوة حلاوة موافقة أسكن في كوخ صغير في العلا”.