شكرا لقرائتكم خبر عن استعباد وظلم فى الإعلان الأول لفيلم ويل سميث Emancipation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت منصة أبل تى فى + عن الإعلان الأول لفيلم ويل سميث الجديد بعنوان Emancipation والبوستر الرسمى للفيلم وموعد طرحه فى دور العرض والذى سيكون فى 2 ديسمبر المقبل من العام الجاري وعلى المنصة في 9 من الشهر نفسه.

وكانت أبل قررت أن تؤجل طرح الفيلم حتى عام 2023 بسبب ما افتعله ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الماضي، عندما صفع كريس روك، وكان من المؤكد لدى الشركة عند الافراج عن الفيلم أنه سيتم ترشحه للعديد من الجوائز، ولكن بعد ما فعله سميث ظنت أنه يمكن استبعاد العمل من معظم حفلات الجوائز المشهورة، ولكن يبدو أنها تراجعت عن كل هذا وبدأت بالإعلان عنه واقامت شركة أبل موتمرا للترويج لفيلم Emancipation في واشنطن في 1 من أكتوبر الماضي.

وقال ويل سميث خلال المؤتمر: "طوال مسيرتى المهنية، رفضت العديد من الأفلام التى كانت تدور حول العبودية، لم أرغب أبدًا فى إظهار ذلك، ثم جاء هذا الفيلم، وهذا ليس فيلمًا عن العبودية، هذا فيلم عن الحرية، هذا فيلم عن المرونة، هذا فيلم عن الإيمان".

ويلعب الممثل ويل سميث دور بيتر الذي يهرب من العبودية بعد الانتهاكات المروعة التي تعرض لها ويشارك بجانبه الممثل مصطفى شاكير والممثل ستيفن أوج والممثلة شارمن بينجو والفيلم من إخراج أنطوان فوكوا، والفيلم من تأليف بيل كولاج.

الإعلان الأول لفيلم Emancipation