إقبال كبير على ورشة الكتابة الكوميدية بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

بدأت الخميس ورشة الكتابة الكوميدية التي تقام ضمن فعاليات الدورة ٣٨ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي يقدمها الكاتب عاطف بشاي وبحضور عدد كبير من الدارسين والمهتمين بمجال الكتابة والسيناريو.

وتطرق خلالها الكاتب عاطف بشاي، لأهمية الكتابة في المجال الكوميدي وصعوبته والفرق الكبير بين الدراما التراجيدية والكوميدية أو المأساة والملهاة والحرفية المطلوبة لإجادة كل منهما.

الورشة تقام على مدار أربعة أيام خلال المهرجان بحضور عدد كبير من المشاركين، ويتم منح اعضاءها شهادات مشاركة.

يذكر أن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، أقيم أول أمس الأربعاء بمكتبة الإسكندرية، وتضمن أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاة من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السينما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

كما تم الإعلان خلال الحفل عن أسماء لجان التحكيم، وعرض فيلم قصير عن الأفلام المشاركة فى مسابقات المهرجان، وتسليم الفائزين بمسابقة السيناريو ممدوح الليثي جوائزهم، ثم التكريمات، وهي مصحوبة بأفلام قصيرة ترصد أهم المحطات الفنية للمكرم، كما تم منح عدد من الأوسمة، لفنانين رحلوا عن عالمنا، بعد مشوار حافل من العطاء، منها وسام ملك الكوميديا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، ووسام ملك الاستعراض، لاسم الراحل سمير صبري ابن محافظة الإسكندرية.

واختتم الحفل بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" إنتاج عام 1923 إخراج محمد بيومي، وهو فيلم كوميدى مدته 16 دقيقة، الذي يأتي ضمن سعي الدورة الحالية للاحتفاء بالأفلام الكوميدية وبنجوم الكوميديا في مصر.

ويشارك في هذه الدورة 29 دولة يمثلها 78 فيلما، منها 11 فيلم عرض دولي أول، و10 أفلام عرض أول في الشرق الأوسط، و12 فيلم عرض أول في مصر.